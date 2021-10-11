Обвиненный в убийстве актер «Тюрьмы Оз» умер от рака

Афроамериканский актер Грэнвилл Адамс, исполнивший роль Захира Арифа в сериале "Тюрьма Оз", умер после продолжительной борьбы с раком. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает TMZ.

Артисту было 58 лет.

Адамсу диагностировали онкологическое заболевание в декабре 2020 года, после чего его семья и близкие организовали сбор средств на лечение. По словам родственников артиста, у него накопились неоплаченные счета на 70 тысяч долларов.

В 2007 году Адамса обвинили в убийстве по неосторожности. Он столкнул 35-летнего мужчину в шахту лифта в здании клуба в Нью-Йорке. Упавший скончался в больнице. Адамс утверждал, что действовал в рамках самообороны. Позже с актера сняли обвинения в непреднамеренном убийстве.

Грэнвилл Адамс также снялся в сериале "Убойный отдел" и в фильме 2002 года "Империя".