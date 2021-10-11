Муж солистки "Винтаж" разбился на мотоцикле

Муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой Кирилл Сыров попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на 1-ом километре Ильинского подъезда в Одинцовском городском округе. Байк Сырова столкнулся с авто.

В результате ДТП мужчина с травмами был госпитализирован.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Анна Плетнева на своей странице в Instagram рассказала, что в ее семье произошло несчастье. Она извинилась перед своими поклонниками за то, что не смогла выйти к ним после концерта в связи со случившимся.