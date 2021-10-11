https://news.day.az/showbiz/1390369.html Муж солистки "Винтаж" разбился на мотоцикле - ВИДЕО
Муж солистки "Винтаж" разбился на мотоцикле - ВИДЕО
Муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой Кирилл Сыров попал в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на 1-ом километре Ильинского подъезда в Одинцовском городском округе. Байк Сырова столкнулся с авто.
В результате ДТП мужчина с травмами был госпитализирован.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
Анна Плетнева на своей странице в Instagram рассказала, что в ее семье произошло несчастье. Она извинилась перед своими поклонниками за то, что не смогла выйти к ним после концерта в связи со случившимся.
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