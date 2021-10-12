Малахов раскрыл диагноз Собчак в прямом эфире

Телеведущая Ксения Собчак, попавшая в смертельное ДТП в Сочи, прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике "Лапино", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Документ от 10 октября о консультации у травматолога-ортопеда, подписанный врачом Шукур-заде Эмилем Радидовичем, был показан на телеканале "Россия 1" в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Как следует из справки, у звезды диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и другие травмы. Медики рекомендовали Собчак сделать УЗИ брюшной полости и КТ грудной клетки. Помимо прочего, ей назначена консультация физиотерапевта для подбора физиолечения.

По данным Telegram-канал Readovka, именно в этой клинике Собчак родила сына Платона.