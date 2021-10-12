https://news.day.az/showbiz/1390512.html Растерял былую форму: фанаты не узнали растолстевшего Тома Круза - ВИДЕО
Растерял былую форму: фанаты не узнали растолстевшего Тома Круза - ВИДЕО
Что случилось с Томом Крузом, сейчас гадают его самые преданные фанаты. Один из самых атлетичных актеров Голливуда вдруг растерял всю свою былую форму.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, болельщики засняли звезду на бейсбольном матче и поразились. Лицо актера заметно округлилось, появились большие щеки.
В странной метаморфозе уже обвинили ботокс. Именно после этой процедуры для омоложения могло так распухнуть лицо. Вполне вероятно, что кадры с таким Крузом могут попасть на большие экраны - в очередной части фильма "Миссия невыполнима". Ведь съемки восьмой серии идут именно сейчас.
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