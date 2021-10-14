Дом Брэда Питта эвакуируют из-за лесных пожаров

Пляжный особняк актера Брэда Питта попал в эвакуационную зону из-за лесного пожара "Алисал", сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дом стоимостью $5,5 млн в Голете (Калифорния, США) может сгореть.

Известно, что 57-летний Брэд Питт не живет в особняке: там бывают его друзья и семья.

Актер приобрел дом в 2000 году - тогда же, когда женился на Дженнифер Энистон. Известно, что вторая супруга артиста, актриса Анджелина Джоли, не любила бывать там. "Брэд и Джен проводили там романтические деньки когда-то. Брэд там иногда бывает, но в основном там гостит его семья, когда навещает Брэда в Калифорнии", - объясняет источник в Голливуде.

Пожар, начавшийся 11 октября примерно в 32 км к северо-западу от Санта-Барбары в малонаселенном уголке на юге Калифорнии, распространился на площадь в 55 кв. км. Он локализован только на 5%.