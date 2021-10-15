https://news.day.az/showbiz/1391993.html Эту девушку выбрали красавицей Азербайджана - ФОТО
Эту девушку выбрали красавицей Азербайджана - ФОТО
Объявлены победители национального конкурса красоты "Мисс и Мистер Азербайджан-2021".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, Милан Бабаева признана самой красивой женщиной Азербайджана в этом году.
Добавим, что фотографии победительницы публиковались в социальных сетях и подвергались критике. Многие писали, что она не заслужила первого места.
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