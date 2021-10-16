Власти Мадрида призвали родителей запретить детям смотреть «Игру в кальмара»

Власти Мадрида призвали родителей запрещать их детям смотреть южнокорейский сериал от стриминг-платформы Netflix "Игра в кальмара". Об этом пишет Europa Press со ссылкой на советника по культуре сообщества испанской столицы Марту Риверу де ла Крус, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я видела этот сериал, и мне кажется, что это прекрасный аудиовизуальный продукт, но очевидно, это не сериал для детей 12 лет. Здесь должен быть контроль взрослых, семей, которые должны устанавливать ограничения", - заявила чиновница.

Отмечается, что шоу стало чрезвычайно популярным среди подростков. Ранее в России представители Лиги безопасного интернета заподозрили "Игру в кальмара" в негативном влиянии на несовершеннолетних. В организации подчеркнули, что получили несколько обращений от родителей в связи с выходом сериала на сервисах Netflix и "Кинопоиск".