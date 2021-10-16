Билли Айлиш подстригла поклонницу и ударила ведущего в прямом эфире

Певица Бийли Айлиш в американском ночном ток-шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" (Jimmy Kimmel Live) подстригла челку своей поклоннице и забрала ее волосы себе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Комик напомнил Айлиш про список желаний, который певица составила в возрасте 12 лет - в 2014 году. В этом списке среди прочих оказалось желание кого-нибудь подстричь. Одна из поклонниц Айлиш по имени Гресельда вышла из зала и согласилась поучаствовать в эксперименте.

Получив согласие, певица под аплодисменты сделала Грисельде стрижку челки, а затем положила отрезанный клочок волос в карман джинсов. Певица, девушка и ведущий шоу согласились, что свежая челка "выглядит мило и хорошо", хотя и заняла всего несколько секунд.

Также в вишлисте Айлиш было "кого-нибудь ударить кулаком". В этом ей решился помочь сам Джимми Киммел, став "человеком для битья". Певица выбрала для удара живот комика.