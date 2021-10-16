Песня Элтона Джона впервые за 16 лет возглавила британские чарты

Композиция Элтона Джона и Дуа Липы Cold Heart заняла первое место в чарте синглов, сообщает Official Charts company, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это восьмой сингл Элтона Джона, который занял первое место в Великобритании, и первый за 16 лет с тех пор, как он принял участие в посмертном сингле 2Pac 2005 года Ghetto Gospel", - говорится в сообщении.

Продажи Cold Heart достигли пика, отмечают в компании - 64 тысячи продаж в чартах, в том числе 5,9 миллиона потоковых трансляций и 5 тысяч копий ограниченного выпуска CD-сингла. Композиция сместила с первой строчки песню Эда Ширана Shivers, которая была возглавляла чарты почти месяц.

На этой неделе Элтон Джон стал первым музыкантом, попавшим в топ-10 британских музыкальных чартов на протяжении 60 лет.

Ранее Элтон Джон и Стиви Уандер выпустили совместную песню "Finish Line". Песня войдет в грядущий студийный альбом британца "The Lockdown Sessions".

В записи "The Lockdown Sessions", 32-го студийного альбома Джона, также приняли участие такие звезды, как Дуа Липа, Lil Nas X, Майли Сайрус, Эдди Веддер, Gorillaz, Young Thug, Эндрю Ватт, Брэнди Карлайл, Yo-Yo Ma, Ники Минаж и Рина Саваяма. Известно, что над созданием новой пластинки, которая выйдет 22 октября, певец работал в течении полутора лет.