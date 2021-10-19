У Бузовой пропал голос

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в сторис на своей странице в социальной сети Instagram, что у нее пропал голос, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполнительница призналась, что теряла голос всего два раза в жизни. Она считает, что на этот раз проблема может быть связана с переживаниями из-за предстоящего сольного концерта. Из-за этого ей пришлось отменить важный эфир и некоторые съемки.

Сейчас Бузова проходит экстренное лечение, ей запрещено говорить как минимум ближайшие два-три дня. Она выразила надежду на то, что голос удастся быстро восстановить. "Сейчас главное - не нервничать и не напрягать связки, нужно молчать", - добавила она.