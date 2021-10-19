Дочь Билла Гейтса поставила гостям условие для посещения своей свадьбы

Американский Vogue представил эксклюзивный фоторепортаж со свадьбы старшей дочери одного из самых богатых людей в мире, 25-летней Дженнифер Катарины Гейтс и 30-летнего египетского профессионального спортсмена-наездника из Чикаго Наиля Нассара, передает Day.Az.

Vogue рассказывает, что Дж.Гейтс и Нассар - выпускники Стэнфордского университета, которые сначала подружились на почве любви к конному спорту, а затем их дружба переросла в нечто большее - напомним, что пара объявила о помолвке в январе 2020 года.

Наследница основателя Microsoft отмечает, что хотела отпраздновать свадьбу со своими близкими друзьями и семьей, но в то же время ей и ее избраннику важно было убедиться, что мероприятие будет безопасным: "Именно поэтому мы приняли решение, что все гости должны быть полностью вакцинированы и иметь отрицательный результат теста, сделанного перед свадьбой. Мы также сделали маски доступными. Нам невероятно повезло, что мы можем в безопасности собраться вместе с нашими близкими. Мы знаем, что другим повезло меньше, тем более что пандемия продолжает разрушать сообщества в Соединенных Штатах и ​​во всем мире".

Издание отмечает, что изначально пара сочеталась браком по мусульманским традициям - церемония катб эль-китаб прошла при участии исключительно ближайших родственников, а на следующий день было устроено пышное празднество, прошедшее в семейном поместье Гейтсов в штате Нью-Йорк.

Говоря о свадебном платье, Дж.Гейтс отмечает, что дизайнер Вера Вонг воплотила в жизнь платье ее мечты - отметим, что дизайн платья, в котором невеста появилась на свадебном ужине также был создан В.Вонг.

"Это был сложный год, как в совокупности с пандемией, так и для наших семей, переживающих переходный период. Но наша любовь друг к другу была постоянной. Возможность отпраздновать свадьбу с самыми близкими друзьями и семьей была воплощением мечты", - отметила дочь Билла Гейтса.