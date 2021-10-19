Селин Дион отменила все ближайшие концерты по медицинским причинам

Канадская поп-певица Селин Дион отменила все свои концерты с ноября текущего года по февраль 2022 года из-за "непредвиденных медицинских причин". Об этом певица сообщила во вторник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мое сердце разбито. Моя команда и я работали над нашим новым шоу в течение последних восьми месяцев, и то, что я не смогу запустить [это шоу] в ноябре, расстраивает меня до глубины души. Теперь мне нужно сосредоточиться на том, чтобы поправиться... Я хочу пережить это как можно скорее", - написала она.

В опубликованном Дион пресс-релизе говорится, что "непредвиденные медицинские причины вынудили певицу отложить шоу-открытие [новой программы в Лас-Вегасе] и отменить все ее выступления с 5 по 20 ноября 2021 года и с 19 января по 5 февраля 2022 года". В документе уточняется, что у исполнительницы "сильные мышечные спазмы". Все деньги за купленные билеты буду возвращены. При этом запланированный старт в марте 2022 года мирового турне Дион в поддержку ее последнего альбома "Courage" пока не отменен.

В 2004 году после продажи более 175 млн альбомов по всему миру Селин Дион получила бриллиантовую награду World Music Awards, став самой коммерчески успешной певицей всех времен.