Мэл Гибсон сыграет в новом сериале по «Джону Уику»

Голливудского актера и режиссера Мэла Гибсона первого утвердили на роль в приквеле "Джона Уика". Как сообщает портал The Deadline, "Континенталь" станет приквелом этой картины, в нем будет рассказано о становлении касты наемных убийц высокого класса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Персонажа Мэла Гибсона будут звать Кормак. Действия в сериале разворачиваются в семидесятых годах прошлого века в Нью-Йорке.

Сам Гибсон начинал карьеру в сериалах, когда он стал широко известен, то стал избегать многосерийных телевизионных проектов, предпочитая полнометражные картины. Что заставило знаменитость передумать, портал не сообщает.

Режиссером сериала выступил Альберт Хьюз, а Киану Ривз ведет переговоры о том, чтобы стать исполнительным продюсером. Проект уложится в три серии длительностью 90 минут. Бюджет оценивается примерно в $90 млн, дата выхода на экраны не известна.

В августе компания Lionsgate анонсировала пятую часть франшизы "Джон Уик". Дата ее релиза также неизвестна, на экраны пока даже не вышла четвертая часть.

Ранее Мэл Гибсон принял участие в картине "Закатать в асфальт" - боевика о бывших полицейских, нашедших себя в криминальном мире.