Дженнифер Лопес не смогла продать пентхаус в Нью-Йорке

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес сняла с рынка объявление о продаже своего пентхауса в Нью-Йорке. Знаменитость не смогла за четыре года найти покупателя на объект, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Недвижимость певицы находится на Манхэттене в здании Whitman, она планировала получить за нее 25 миллионов долларов. Объявление сняли с рынка 13 октября. Пентхаус выставили на продажу в 2017 году за 26,5 миллиона долларов. Два года спустя Лопес снизила цену на два миллиона долларов, однако нового владельца найти не удалось.

Певица владеет пентхаусом с 2014 года, она отдала за него 20,2 миллиона долларов. Объект занимает почти 930 квадратных метров. Там есть кухня с барной стойкой, столовая, спальня, ванная комната, терраса и гостиная, откуда открывается вид на парк. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах.