Александра Серова перевели из реанимации в обычную палату

Состояние госпитализированного с коронавирусом народного артиста России Александра Серова продолжает улучшаться, его перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила его дочь Мишель в эфире Первого канала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хочется всем поклонникам и друзьям сказать, что все идет на улучшение. Слава богу, все налаживается. Действительно, он был в реанимации. Его уже перевели в палату, это хороший знак, он идет на твердую поправку", - сказала она.

Дочь певца рассказала, что у него было поражение до 75% легких, при этом не было необходимости подключения к ИВЛ.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что 67-летний певец госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких.

Серов - исполнитель таких хитов как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".