Джонни Депп подарил президенту Сербии плюшевую птицу и восхитил сотрудниц его офиса

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп совершил визит в столицу Сербии, встретившись там с президентом страны Александром Вучичем. Об этом глава государства заявил в своем аккаунте в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джонни Депп, который озвучил снятый в Сербии мультсериал "Тупики", подарил Вучичу плюшевую игрушку в виде птички этого редкого вида. Президент сделал сразу несколько постов о встрече с Деппом, сообщив, что благодарит "своего друга Джонни за продвижение Сербии по всему миру".

"Я особенно благодарен ему за чудесный подарок, который я получил. Однако мое главное впечатление - то, что я никогда не видел такого усердия и самоотверженности среди всех дам в моем офисе за последние десять лет. Все работали сверхурочно, не покладая рук так, как никогда раньше. Я уверен, что это только из-за меня, а отнюдь не из-за какого-то Джонни Деппа", - пошутил Вучич в другом посте в Instagram.