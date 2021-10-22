В Warner Bros. подтвердили продолжение «Дюны»

Генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма "Дюна" появится продолжение. Об этом она сообщила изданию Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос", - сказала Сарнофф, тем самым подтвердив дальнейшие планы на популярную франшизу. Сообщается, что в новой части фильма режиссер Дени Вильнев планирует уделить большее внимание персонажу актрисы Зендеи.

В сентябре стало известно, что общие сборы фантастического фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева превысили в России отметку в миллиард рублей. На это указывают данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

О том, что киностудия Legendary Pictures назначила режиссером ремейка "Дюны" франко-канадского кинематографиста Дени Вильнева, стало известно в 2017 году. В 1984 году фильм по книге снял американский режиссер Дэвид Линч, автор культового сериала "Твин Пикс". Тогда главную роль в картине исполнил Кайл Маклахлен.