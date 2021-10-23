Новые снимки Ирины Шейк взволновали фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала новые снимки в откровенном образе и взволновала пользователей сети. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных черно-белых кадрах 35-летняя знаменитость позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Известно, что в таком виде Шейк рекламировала средства по уходу за кожей тела калифорнийского бренда Alo Wellness.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях под публикацией. "Очень красивая", "Идеальная женщина", "Какая же Ирина красавица!" "Ты выглядишь очень хорошо!", "Горячо!", "Я хочу быть такой же красивой как она!" - писали юзеры.