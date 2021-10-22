Jony получил предложение представлять Азербайджан и Россию на «Евровидении»

Добившийся невероятной популярности в странах СНГ певец Jony (Джахид Гусейнли) мог выступить на международном песенном конкурсе "Евровидение" от Азербайджана, передает Day.Az.

"У Jony супербольшие перспективы, если он захочет - но пока отказывается. Он даже от "Евровидения" отказался 2-3 раза, ему вообще не интересно это. Ему предлагали и от Азербайджана, и от России, но не то, чтобы он отказался, у него не особо получалось в виду его графика", - заявил в интервью YouTube-проекту "Стрелец-Молодец" глава Atlantic Records Russia - Bahh Tee (Бахтияр Алиев), не уточнив, когда именно исполнителю было сделано предложение об участии в международном конкурсе.

Говоря о Jony, Bahh Tee назвал его творчество суперкрутым: "Трек "Комета" - это эстрада нашего времени".

Отметим, что на днях Jony выступил с концертом в Баку, после которого встретился с фанатами.