Опубликована запись звонка в службу спасения после стрельбы Болдуина

В Сети появилась аудиозапись звонка в службу спасения 911 с сообщением о трагическом инциденте на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера. О происшествии на площадке сообщила супервизор.

"Ранчо Bonanza Creek, и у нас два человека случайно ранены при стрельбе из пистолета на съемках фильма. Нам немедленно нужна помощь", - говорит женщина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Руководитель сценария уточнила, что ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джлэл Соуза. Взволнованным голосом женщина отметила, что не может уточнить, были ли заряжены в ружье боевые, а не холостые патроны.

"У нас двое раненых в результате выстрела из оружия", - повторила она.

Звонившая в службу спасения явно была очень расстроена и разочарована, отмечает ВВС.

"Они только что накричали на меня за обедом, говоря о правках. Вы видели, как он подошел к моему столу и орал на меня? Он должен проверить оружие. Он несет ответственность за то, что произошло", - продолжила сценарист, уточнив, что инцидент произошел во время репетиции эпизода на съемочной площадке в Нью-Мексико.

В момент звонка службе 911 супервизор не смогла уточнить, насколько серьезные травмы получили оператор и режиссер. Она лишь заметила, что все на площадке насторожены от случившегося, и добавила, что речь идет о кровотечении.

Как позднее выяснилось, в пистолете, из которого выстрелил Болдуин, был один боевой патрон.

По словам сценариста, пострадавшим немедленно начали оказывать помощь медики, которые работали на съемочной площадке. Звонившую попросили дать трубку врачам, чтобы те могли объяснить более подробно, о травмах какого рода идет речь.

Известно, что съемки картины сопровождались скандалами. Кроме того, на площадке регулярно нарушалась техника безопасности.

Газета Los Angeles Times указывает, что пистолет, из которого был совершен роковой выстрел, несколько раз давал осечку. Кроме того, погибшая участница команды была в числе тех, кто выступал за более безопасные условия труда.

Незадолго до смерти Хатчинс съемочную площадку покинули несколько рабочих, которые протестовали против условий труда. Операторы и ассистенты были разочарованы размером оплаты, а также переработками.