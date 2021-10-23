Собчак улетела на свадьбу в Италию после смертельного ДТП

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак улетела в Италию после смертельного ДТП, чтобы провести свадьбу бывшего заместителя главы министерства финансов России Андрея Вавилова. Об этом сообщается в Telegram-канале KP.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в Instagram-сторис советского и российский актера Станислава Садальского появилось изображение пригласительного билета на свадьбу Вавилова и 24-летней дочки основательницы мехового дома Юлии Дилуа. Артист подчеркнул, что гулять на мероприятии будут и политики, и бизнесмены, и звезды шоу-бизнеса.

Выяснилось, что Собчак действительно выступила в роли ведущей на свадьбе и поздравила молодых.