Студия Pixar выпустила тизер-трейлер спин-оффа «Истории игрушек» про Базза Лайтера

Кинокомпания Pixar опубликовала тизер-трейлер предстоящего анимационного фильма "Лайтер", который станет спин-оффом о знаменитом игрушечном астрорейнджере из франшизы "История игрушек" Баззе Лайтере. Видеоролик доступен на канале в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В тизере главный герой Базз Лайтер выглядит не игрушечным, поэтому, возможно, повествование в мультфильме будет об астронавте, который стал его прототипом. В ролике он путешествует в далекий космос, где встречается с пришельцами. Зрителям также покажут знаменитый костюм из "Истории игрушек".

Режиссером "Лайтера" стал мультипликатор Энгус Маклейн, который ранее создал для Pixar короткометражные ленты "БЕРН-И", "Мальки" и "История игрушек и ужасов!". Также в соавторстве с Эндрю Стэнтоном он поставил "В поисках Дори" от Disney. В предстоящем анимационном фильме астронавта озвучит звезда киновселенной Marvel Крис Эванс.