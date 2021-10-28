Вышел первый трейлер спин-оффа «Истории игрушек»

Компания Pixar совместно с Disney выпустила первый трейлер мультфильма "Лайтер" ("Lightyear"), который станет приквелом франшизы "История игрушек". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Pixar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Картина посвящена персонажу, на котором строился образ игрушечного Базза Лайтера. Мультфильм расскажет про становление космического героя Базза, который был озвучен Крисом Эвансом.

Режиссером мультфильма выступил Энгус Маклейн. "Лайтер" станет первым спин-оффом для Pixar. Премьера фильма состоится 17 июня 2022 года.

"История игрушек" - первый полнометражный фильм, смоделированный на компьютере полностью трехмерным, и первый мультипликационный фильм, номинировавшийся на "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий". Мультфильм вышел в американский прокат 22 ноября 1995 года и за время показа собрал более 191 миллион долларов, став самым кассовым фильмом года.