Американская актриса напугала поклонников своим прессом

Американская актриса Кристен Стюарт посетила премьеру фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", в котором она сыграла роль покойной принцессы Уэльской, и подверглась критике со стороны поклонников. Фото публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

31-летняя знаменитость пришла на мероприятие в Лос-Анджелесе в черном кроп-топе и юбке длины макси, украшенной кружевом и бантом. Образ звезды дополнили несколько украшений, а именно, колье, серьги и кольца, а также макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному - прим. "Ленты.ру").

Читателей издания напугал пресс Стюарт, который она показала публике на красной ковровой дорожке, о чем они написали в комментариях под размещенными кадрами. "О боже, она сделала операцию? Ее живот выглядит деформированным", "Это не пресс, это очень странные мышцы на животе", "Абсолютная безвкусица", "Очень странный образ, как и всегда", - высказывались фанаты.