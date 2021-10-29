Самый популярный сериал Netflix запустил свою криптовалюту

Ставший популярным на стриминговой платформе Netflix сериал "Игра в кальмара" (Squid Game) запустил свою криптовалюту. Об этом сообщили на телеканале CNBC, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Появившаяся криптовалюта сериала носит название "Кальмар" (Squid). Сейчас стоимость составляет 2,22 доллара, а рыночная цена токена превысила показатель в 174 миллиона доллара.

Валюту сериал выпустил в качестве эксклюзивной монеты для игры по мотивам шоу, которое пройдет в онлайн-формате в ноябре. В нем будет шесть раундов, как в оригинале, однако в компании пообещали обеспечить безопасную игру.

Предпродажи токенов открыли 20 октября.