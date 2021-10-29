Рианна прошла по улицам в наряде в стиле 2000-х

Американская поп-певица и предпринимательница Рианна прошла по улицам Санта-Моники, Лос-Анджелес, в наряде в стиле 2000-х годов и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость, когда она направлялась в итальянский ресторан Giorgio Baldi. Она была одета в белый топ в бельевом стиле, розовую юбку, оформленную пайетками и перьями на подоле, а также парку с капюшоном такого же цвета. Образ Рианны дополнили босоножки на каблуках, небольшая меховая сумка и множество подвесок.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид певицы в комментариях под снимками. "Куртка не сочетается с ее нарядом", "Она будто вырядилась в детскую одежду или в костюм для Хеллоуина", "Я едва ее узнала в этом образе", "Одежда для беременных", - высказывались они.

В сентябре Рианна вышла на улицу в прозрачной юбке и была пристыжена в сети. Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость, когда она направлялась на вечеринку после бала Met Gala вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky. Исполнительница попала в кадр в черных футболке и юбке из прозрачного материала, через которую просвечивается белье такого же цвета.