Питт вновь проиграл Джоли в деле об опеке над детьми

Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию Брэда Питта по делу об опеке над их с Анджелиной Джоли детьми. Об этом пишет People, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В сентябре адвокаты актера подали прошение о пересмотре дела после того, как частный судья, который Джон Одеркирк был дисквалифицирован.

Весной этого года он вынес решение о совместной опеке Джоли и Питта над детьми, но Анджелина была недовольна действиями судьи и добилась его отстранения.

Дисквалификация Одеркирка фактически аннулировала решение, которое позволяло Брэду проводить больше времени с детьми. В связи с этим актер подал апелляцию в Верховный суд, однако на днях и получил отказ. Ходатайство Питта было отклонено без объяснения причин.

Теперь условия опеки над 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Вивьен и Нокс соответствуют соглашению от ноября 2018 года.

Представители Питта уже прокомментировали ситуацию и заверили, что будут продолжать бороться за отмену этого решения.

Адвокат Джоли, в свою очередь, признался, что его подзащитная довольна действиями Верховного суда Калифорнии и по-прежнему нацелена на счастье и благополучие детей.

Напомним, Анджелина подала на развод с Брэдом в 2016 году. Весной 2019 года их брак был официально расторгнут.

Все последующие годы до сегодняшнего дня бывшие супруги борются за право опеки над своими детьми.