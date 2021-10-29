Анджелина Джоли очаровала атмосферной фотосессией

Анджелина Джоли посетила премьеру фильма Вечные в Лондоне и успела сняться в роскошной промо-фотосессии для Walt Disney. Фото звезды появились в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как пишет Vogue, после недели премьер супергеройского фильма по всему миру, Анджелина нашла время для атмосферной съемки на крыше в кутюрном платье из парчи и кружев от Valentino.

Наряд соответствует стилю ее героини в Вечных - воительницы Тены, которая носит золотые доспехи и может создать любое оружие из космической энергии.

Автором фотосессии выступил британский фотограф Мисан Харриман.