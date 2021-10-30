ФБР арестовало рэпера Fetty Wap по подозрению в распространении 100 кг наркотиков

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали американского рэпера Fetty Wap незадолго до его вступления на музыкальном фестивале Rolling Loud в Нью-Йорке. По информации TMZ, 30-летнего артиста и его пособников подозревают в распространения более 100 кг наркотических веществ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В случае признания виновным ему грозит пожизненный срок. Представитель артиста, комментируя ситуацию, выразил надежду, что подозрения в отношении рэпера окажутся просто "большим недоразумением" и его выпустят на свободу.

Ранее у Fetty Wap уже были проблемы с законом. Так, в 2017 году его арестовывали за вождение в нетрезвом виде, а в 2019-м он обвинялся в избиении. Однако до тюрьмы в обоих случаях дело так и не дошло.

В минувшем августе Вилли Максвелл II (настоящее имя рэпера) пережил личную трагедию: от порока сердца умерла его четырехлетняя дочь.

Fetty Wap наиболее известен по треку "Trap Queen" - YouTube-клип песни набрал более 750 млн просмотров.