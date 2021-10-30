Netflix показал трейлер второго сезона «Ведьмака»
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала "Ведьмак". Премьера продолжения фэнтези запланирована на 17 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ведьмак" - адаптация цикла романов польского писателя Анджея Сапковского. Действие сериала происходит в мире, где люди и чудища вынуждены делить территорию. Как только последние становятся опасными, на помощь приходят ведьмаки. Главный герой шоу - Геральт (Генри Кавилл), отважный охотник на монстров, наделенный сверхспособностями.

Действие новых серий стартует сразу после финала первого сезона - битвы при Содденском холме. Геральт убежден, что Йеннифэр погибла, поэтому он увозит принцессу Цири (или его "предназначение") в крепость Каэр Морхен, где тысячелетиями воспитывают новых ведьмаков. Там Цири тренируется под наблюдением Геральта.

Ранее шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Если в первом сезоне внимание было уделено прошлому персонажей - до того, как все они встретились, то во втором они начнут "взаимодействовать" друг с другом.