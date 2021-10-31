Тина Тернер, Jay-Z и Foo Fighters попали в Зал славы рок-н-ролла

Музыканты Тина Тернер, Jay-Z и группа Foo Fighters попали в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

Церемония принятия музыкантов в Зал славы в субботу, 30 октября. Для Тины Тернер это стало второе вхождение в Зал славы - в первый раз она получила эту награду вместе со своим бывшим супругом Айком Тернером, скончавшимся в 2007 году. Во второй раз в Зал славы также попал фронтмен Foo Fighters Дейв Грол - первый раз он удостоился этой чести в 2014 году в составе группы Nirvana.

Рэпер Jay-Z стал первым сольным исполнителем рэп-музыки, попавшим Зал славы при жизни.

Отборочный комитет рассматривал 16 кандидатур, в числе которых оказались Iron Maiden и New York Dolls. В определении лауреатов участвуют около 1000 экспертов в области музыки, в том числе другие певцы, критики, профессионалы шоу-бизнеса и историки.

На включение в Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки.

Фото: Mario Anzuoni/Reuters