Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма

Американский актер Алек Болдуин назвал гибель женщины-кинооператора от выпущенной им пули несчастным случаем из разряда "одно событие на триллион" и сообщил, что вряд ли возобновит съемки вестерна, где произошла трагедия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, Болдуин впервые после трагедии высказался на камеру, остановив машину и выйдя к преследовавшим его репортерам-папарацци в штате Вермонт.

"Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион", - сказал Болдуин. Видео представлено на телеканале CNN.

"Помните, сколько пуль было отстреляно на фильмах и телешоу за последние 75 лет? Это Америка.... Сколько? Миллиарды за последние 75 лет? И практически во всех случаях без последствий", - добавил он, заявив, однако, что поддерживает ужесточение правил обращения с оружием.

Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст" в штате Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер Джоэль Соуза был тяжело ранен.

Актер сказал, что ему запрещено комментировать ход расследования, которое пока не дошло до стадии предъявления обвинений и выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.

На вопрос, возобновятся ли съемки фильма, Болдуин ответил: "Я так не думаю".

"Она была моим другом, она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие", - сказал он.

Болдуин общался с папарацци на обочине дороги вместе с женой Хиларией, которая была, видимо, раздражена и снимала интервьюеров на мобильный телефон. Болдуин в завершение беседы попросил журналистов больше не преследовать их машину, в которой "плачут их дети".