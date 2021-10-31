Американский певец Джон Бон Джови заразился коронавирусом, из-за чего был вынужден отменить выступление в составе своей группы Bon Jovi в Майами-Бич, штат Флорида. Об этом сообщается на сайте телеканала WSVN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации утверждается, что перед началом концерта было объявлено, что 59-летний музыкант сдал положительный тест на коронавирус и не будет выступать, хотя "чувствует себя прекрасно". Тесты других участников группы Bon Jovi оказались отрицательными, уточняет телеканал.

При этом, сам певец после выявления COVID-19 не вышел на выступление, но участники группы остались, чтобы дать концерт.

В интервью изданию Variety представитель Бона Джови подтвердил положительный тест музыканта и подчеркнул, что он был "полностью вакцинирован".

Фото: Nyimas Laula/Reuters