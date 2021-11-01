Селену Гомес обругали за лишний вес на фото в облегающем платье

Американская певица и актриса Селена Гомес вышла в свет в облегающем наряде и была обругана в сети за лишний вес. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

29-летняя знаменитость посетила мероприятие в пространстве NeueHouse в Лос-Анджелесе. Она была одета в трикотажное платье бордового цвета с декольте бренда Self-Portrait стоимостью 350 фунтов стерлингов. Образ Гомес дополнили черные лаковые сабо на каблуках и небольшая сумка люксового бренда Saint Laurent в цвет обуви.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид актрисы в комментариях под снимками. "Это платье ужасно", "Похоже, что она набрала вес. Выглядит не очень хорошо", "Платье ужасно смотрится на ее фигуре", "Правильно подобранное белье может помочь создать красивый силуэт даже под бесформенным платьем", "Вау, она действительно налегает на десерты", - писали они.

В сентябре фанаты не узнали Селену Гомес на новых фото и обругали ее за лишний вес. Папарацци сфотографировали звезду, когда она покидала мексиканскую закусочную в Лос-Анджелесе. Гомес запечатлели в укороченном сером свитшоте, оголяющем ее живот, черных джоггерах и сандалиях того же цвета с белыми полосками. Она вышла на улицу с распущенными волосами и без макияжа.