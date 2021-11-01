Мадонна отреагировала на критику фотосессии в образе мертвой Монро

Певица Мадонна высказалась после волны критики, обрушившейся на нее из-за съемок в образе мертвой актрисы Мэрилин Монро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она опубликовала в Instagram пост, в котором, как считают поклонники, намекнула на то, что думает о хейтерах. "Вы видите только то, что хотят видеть ваши глаза. Я не ищу, я нахожу", - процитировала она сразу две свои песни - Frozen и I Don't Search I Find. Публикацию она сопроводила кадрами из скандальной съемки.

Фотосессия с участием Мадонны в роли Монро была опубликована ранее в журнале V Magazine. На одном из кадров исполнительница лежала лицом вниз на матрасе, обнажив ягодицы.

Критики считают, что съемка 63-летней исполнительницы была неуместной и грубой.

Почти 60 лет назад Монро была найдена мертвой в своем доме. Смерть наступила из-за передозировки барбитуратов. На момент смерти Монро было 36 лет.