Умер актер из «Бригады»

В Москве умер 49-летний актер и бывший майор спецназа Дмитрий Гуменецкий, снимавшийся в сериале "Бригада". Об этом во вторник сообщает Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным канала, причиной смерти стала онкология. Последние дни актер провел в хосписе.

В апреле этого года актер вышел на свободу из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) в связи с болезнью.

В 2016 году Гуменецкий был осужден на восемь лет колонии строгого режима за хранение 280 килограммов концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии. Актер был задержан в сентябре 2015 года, следствие выяснило, что арестованный не собирался продавать наркотики. Солнечногорский гарнизонный военный суд установил, что на преступление его толкнуло тяжелое финансовое положение.

Дмитрий Гуменецкий - профессиональный военный с опытом боевых действий. До ареста служил в спецназе Внутренних войск в звании майора. Он исполнил роль начальника охраны Саши Белого в сериале "Бригада", а также появился в эпизодах фильмов "Бумер" и "Магнитные бури".