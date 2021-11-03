Фанаты пристыдили Мадонну за чересчур откровенный для ее возраста наряд

Фанаты пристыдили американскую поп-исполнительницу Мадонну за чересчур откровенный для ее возраста наряд. Фотографии и комментарии разочарованных поклонников появились на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

63-летняя знаменитость выбрала образ Харли Квинн из фильма "Отряд самоубийц" в честь Хеллоуина. Певицу засняли в мини-шортах с пайетками, белом кроп-топе с глубоким декольте и широкими дырами, а также колготках в сетку. Ее образ дополнили кожаные сапоги на платформе, красные перчатки и различные украшения.

На размещенных кадрах Мадонна держит в руках биту, а ее волосы покрашены в розовый и голубой цвета и собраны в два хвоста. Визажист также нанес на лицо звезды нюдовый макияж и нарисовал татуировку в форме сердца на щеке. "Маленький монстр папочки", - подписала она пост, который набрал 640 тысяч лайков.

Поклонники не оценили новую съемку поп-исполнительницы и осудили ее в многочисленных комментариях. "Повзрослей!", "Она забывает, сколько ей лет", "Мадонна, тебе нужно остановиться", "Просто привлекает к себе внимание", "Отвратительная бабенка", - высказывались они.