Брат Болдуина заявил, что актера хотят сделать «козлом отпущения» после трагедии на съемках

Брат американского актера Алека Болдуина Дэниел заявил, что артиста хотят сделать "козлом отпущения" из-за гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Раст", пишет портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он полагает, что политические взгляды Алека Болдуина делают его легкой мишенью и актер не должен брать вину на себя.

"Он [Алек Болдуин] умный и у него действительно устоявшаяся политическая позиция и те люди, которым он не нравится, воспользуются этой ситуацией, чтобы его изводить", - сказал Дэниел Болдуин.

Актер также напомнил, что Алек никогда не любил экс-президента США Дональда Трампа и не скрывал этого факта. При этом первым, кто публично накинулся на актера, был сын бывшего главы Белого дома Дональд Трамп-младший, который запостил в Twitter футболки с надписью: "Не оружие убивает людей, Алек Болдуин убивает людей".