Британская певица Адель расплакалась, встретив свою школьную учительницу по английскому языку, мисс Макдональд. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эмоциональный момент произошел во время специального концерта британской компании "An Audience with Adele", который транслировался в Великобритании вечером 21 ноября.

До этого американская актриса Эмма Томпсон спросила у певицы, был ли в ее жизни человек, который поддерживал и вдохновлял ее в начале творческого пути. Адель сказала, что этим человеком была ее школьная учительница, внушившая ей любовь к родному языку, его литературе и поэзии.

После эмоционального воссоединения с преподавательницей, с которой она не виделась 20 лет, певица написала свои эмоции в своем аккаунте в Twitter.

"В зале было столько любви друг к другу, это было похоже на концерт! ! И моя учительница мисс Макдональд была там, это был просто рай", - сообщила она.