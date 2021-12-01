Рианну заподозрили в беременности

Поклонники заподозрили американскую поп-исполнительницу и предпринимательницу Рианну в беременности. Соответствующие комментарии появились в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

33-летняя знаменитость появилась на церемонии инаугурации президента Барбадоса в длинном оранжевом платье из атласной ткани и коричневых босоножках на каблуках. Поклонники обратили внимание, что у певицы выступает округлившийся живот. В связи с этим они предположили, что Рианна ждет первого ребенка от своего возлюбленного, рэпера ASAP Rocky.

"Она точно беременна! У нее никогда не было такого живота", "Я очень рада за нее", "Я в шоке, мои поздравления!", "Этот ребенок будет невероятно красивым", "Я счастлива за нее. Она заслуживает этого, если это действительно то, чего она хочет. Я надеюсь, что это событие укрепит их семью, и они преодолеют любые препятствия на своем пути", - писали они.

Однако другие пользователи сети высказали противоположное мнение. "Медиа всегда хотят зацепить читателей новостями о беременности. Думаю, это очередной фейк", "Я не верю в это", "Это не может быть правдой", "Если бы она забеременела, то лучше скрывала бы свою фигуру", "Она точно не беременна", - высказывались юзеры.

На данный момент Рианна никак не прокомментировала происходящее.