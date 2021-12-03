Билли Айлиш удивила фанатов новой внешностью

Американская певица Билли Айлиш показала новую прическу и удивила поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

19-летняя знаменитость разместила в соцсети селфи, на котором демонстрирует новый имидж: она отстригла челку и перекрасилась в брюнетку. Айлиш запечатлела себя без макияжа в черной футболке, надетой поверх белого лонгслива. "Скучали по мне?" - подписала она пост, который за пять часов набрал 6,5 миллиона лайков.

Фанаты оценили изменения во внешности исполнительницы и выразили свой восторг в комментариях. "Смотрится роскошно, я влюбилась", "Темные волосы вернулись! А я только успела привыкнуть к блонду", "Боже, я не могу дышать", "Как же тебе идут эти цвет и прическа!", "Ты выглядишь потрясающе!", "Твои глаза сияют на фоне темных волос", - высказывались они.

В марте Билли Айлиш сменила знаменитую прическу и удивила фанатов. На коротком ролике было видно, что она отстригла челку и перекрасилась в блондинку. Незадолго до этого Айлиш разместила сторис, где предложила подписчикам угадать, в какой цвет она собирается перекраситься. Известно, что с июля 2019 года звезда появлялась на публике с черными волосами, корни которых были выкрашены в неоново-зеленый оттенок.