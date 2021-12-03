Адель появилась на популярном шоу без макияжа

Британская певица Адель стала участницей популярного шоу NikkieTutorials и порадовала фанатов своим внешним видом без макияжа. Запись появилась на YouTube-канале передачи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Знаменитость посетила студию нидерландской блогерши Никки Туториалс (Nikkie Tutorials) в бежевом лонглсиве и черных джинсах с уложенными волнами волосами. На размещенных кадрах видно, что на лице поп-исполнительницы отсутствует декоративная косметика. Известно, что в ролике она выступила моделью для визажистки, которая нанесла на одну сторону ее лица нюдовый мейкап.

Публикация Туториалс набрала почти два миллиона просмотров и 173 тысячи лайков за день. Зрители восхитились натуральной внешностью Адель и принялись делать ей комплименты в многочисленных комментариях под видео. "Она выглядит божественно даже без макияжа", "Она выглядит потрясающе и до, и после", "Адель просто лучшая", "Естественная красота прекрасна", "Обожаю Адель", - высказывались поклонники.