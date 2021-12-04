Раскрыты подробности госпитализации Софии Ротару

Тремор певицы Софии Ротару не связан с болезнью Паркинсона, которую подозревают у артистки ее поклонники. Подробности о состоянии здоровья артистки раскрыл ее менеджер Сергей Лавров в интервью KP.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лавров рассказал о недавней госпитализации Ротару и отметил, что певица страдает от редких перепадов давления. По его словам, сейчас певица чувствует себя хорошо и с ее здоровьем все в порядке.

"Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16, а 74 года. Годы идут... А тремор у Ротару всегда был. От волнения. Несмотря на свой статус и многолетнюю карьеру, она перед каждым выступлением переживает. Плюс давление скачет после перелетов. Что вы хотите, она немолода..." - рассказал представитель артистки.

В апреле Ротару была госпитализирована в неврологическое отделение московской больницы имени Юдина. Точные причины госпитализации не раскрывались. По словам источника KP.RU, в этой же больнице в то же время находилась актриса Светлана Светличная с подозрением на инсульт. Ротару находилась в ВИП-корпусе, куда кроме врачей и медсестер никого не пускали.