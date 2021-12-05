В Госдуме сравнили Оксимирона и Моргенштерна

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что треки

с нового альбома рэпера Оксимирона похожи на поэзию XX века. Об этом она сообщила РЕН-ТВ, передает Day.Az.

"Этот поспокойнее, конечно, альбом, чем предыдущий. Поменьше таких диссидентских высказываний. Он, конечно, молодец, потому что у него хороший литературный язык. Я, знаете, вдруг вспомнила поэзию начала XX века. Только они не догадались это под музыку делать", - сказала она.

По мнению Драпеко, Оксимирон "безусловно, талантлив".

"Лучше, чем Моргенштерн этот, фрик ужасный", - подытожила она.