Создатели «Санта-Барбары» рассказали о съемках сериала в Москве в 1991 году

Создатели "Санта-Барбары" Бриджит и Джером Добсоны рассказали о съемках сериала в Москве в 1991 году на открытии проекта "Санта-Барбара. Живая скульптура" в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одна из серий "Санта-Барбары" снималась в России во время путча. Как рассказал создатель сериала Джером Добсон, их новейшее оборудование по приезде в Москву сломалось, из-за чего им пришлось просить о помощи российских коллег.

Помимо этого, создатели сериала рассказали о своих связях с Россией. Бриджит Добсон отметила, что ее дедушка был первым конгрессменом-социалистом. "Когда он умер, ее бабушка, которая тоже была социалистка, поехала в Советский Союз, это было во времена Великой депрессии, а в Союзе она видела красивую жизнь", - добавил Джером Добсон. Там она познакомилась с Иосифом Сталиным и стала коммунисткой. Сам Добсон рассказал, что был знаком с Александром Керенским, который работал в Стэнфорде после эмиграции. По словам Джерома, Керенский посоветовал ему "никогда не становиться политиком".