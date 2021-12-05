Джеймс Бонд вернется на экраны

Барбара Брокколи, продюсер 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", заявила о возвращении суперагента. Ее слова о будущем персонажа приводит Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Брокколи добавила, что пока не знает, как агент 007 вернется на экраны после красивого ухода из франшизы Дэниела Крейга, но это обязательно произойдет. "Он вернется. Можете не сомневаться, Джеймс Бонд вернется", - заявила продюсер.

Ранее сообщалось, что шпионский боевик стал самой кассовой голливудской кинокартиной 2021 года и эпохи пандемии в целом. Его прокатные сборы превысили 733 миллиона долларов.

Из всей суммы только 154 миллиона долларов создатели ленты собрали в американском прокате, остальная часть заработка пришлась на международного зрителя.

Премьера картины "Не время умирать" состоялась 28 сентября этого года. Фильм стал последней лентой франшизы, в которой главную роль сыграл британский актер Дэниел Крейг.