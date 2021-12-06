Судьбу шоу «Голос» после смерти Градского решат за границей

Дальнейшую судьбу шоу "Голос" на Первом канале будет решать голландская компания Talpa - владелец франшизы телевизионных конкурсов The Voice. Об этом пишет StarHit со ссылкой на источник из съемочной группы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Собеседник издания пояснил, что ранее правообладателям не приходилось сталкиваться со смертью наставников прямо в период шоу. При этом у "Голоса" достаточно жесткие правила, и каждое отступление от них должно быть согласовано с заграничными разработчиками формата. "Шаг вправо, шаг влево - расстрел, а точнее - суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию. Поэтому-то и нельзя просто взять и заменить наставника или упразднить четвертое кресло, распределив участников команды Градского между Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным", - пояснил источник.

Поэтому, по его словам, сейчас продюсеры российской версии шоу пытаются найти выход и согласовывают с голландцами возможные сценарии. Собеседник издания подчеркнул, что окончательное решение примет правообладатель франшизы. При этом далеко не все подопечные Александра Градского согласны перейти к другому наставнику.

Последний выпуск шоу, в котором успел сняться Александр Градский, выйдет в эфир 10 декабря. Дальше должны последовать прямые эфиры.