Откровенное видео популярной российской фигуристки удивило подписчиков

Многократная призерка Олимпиад, чемпионатов мира, чемпионатов Европы и других престижных турниров по фигурному катанию Евгения Медведева вслед за Алиной Загитовой сняла откровенное видео, передает Day.Az со ссылкой на sportmail.ru.

Российская спортсменка удивила поклонников роликом в своем TikTok, который, к слову, насчитывает 1,6 миллиона подписчиков. Видео сразу же разлетелось по Сети.