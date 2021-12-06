https://news.day.az/showbiz/1412407.html Откровенное видео популярной российской фигуристки удивило подписчиков - ВИДЕО
Откровенное видео популярной российской фигуристки удивило подписчиков - ВИДЕО
Многократная призерка Олимпиад, чемпионатов мира, чемпионатов Европы и других престижных турниров по фигурному катанию Евгения Медведева вслед за Алиной Загитовой сняла откровенное видео, передает Day.Az со ссылкой на sportmail.ru.
Российская спортсменка удивила поклонников роликом в своем TikTok, который, к слову, насчитывает 1,6 миллиона подписчиков. Видео сразу же разлетелось по Сети.
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