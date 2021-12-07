Рудковская ответила Тарасовой: если я – никто, то пусть не трогает моего ребенка

Продюсер Яна Рудковская в историях своего Instagram ответила заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

Ранее Тарасова сказала: "Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?".

"Можно донести до уважаемой всеми Татьяны Анатольевны, что если я - никто, то пусть она более не произносит мою фамилию и не трогает нашего ребенка. Рейтинги мы ее подняли, надеюсь, ее цель достигнута. Думаю, все мамы поймут, о чем я, и до нее это когда-нибудь дойдет. Ну, а у Сани после этих предсказаний еще больше будет стимула в спорте", - написала Рудковская, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, что Тарасова появилась в эфире НТВ и рассказала о своем отношении к Гном Гномычу, сравнила карьеру Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, а также высказалась по многим темам из мира фигурного катания.

Рудковская не осталась в стороне и решила внести ясность в некоторые ее выпады.

Известный продюсер усомнилась в адекватности заслуженного тренера, когда та сравнила ее мужа и Алексея Ягудина, заявив, что второй лучше.

"Конечно, каждый тренер будет радеть за своего спортсмена. Я Татьяну Анатольевну в этом поддерживаю. Но сказать "где Леша и где Женя?"... Действительно, где Леша и где Женя? А где адекватность?" - возмутилась Рудковская.