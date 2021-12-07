Дрейк отозвал свои номинации на премию «Грэмми»

Канадский рэпер Дрейк обратился к Американской академии звукозаписи с просьбой отозвать его кандидатуру из списка номинантов на музыкальную премию "Грэмми" в 2022 году. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что руководство академии согласилось с Дрейком и уже удалило имя хип-хоп-артиста из перечня претендентов на награду на официальном сайте. Причины данного решения не раскрываются. Дрейк был выдвинут на премии в номинациях "Лучший рэп-альбом" за пластинку этого года Certified Lover Boy и "Лучшее рэп-исполнение" за песню Way 2 Sexy.

За всю свою карьеру исполнитель 47 раз выдвигался на "Грэмми", победив четыре раза.

Полный список кандидатов на премию "Грэмми" объявили 23 ноября. Рекордсменом по числу номинаций стал джазовый музыкант Джон Батист. Он представлен в 11 категориях. Певицы Doja Cat и H.E.R., а также артист Джастин Бибер, могут получить по восемь статуэток "Грэмми", а исполнительницы Билли Айлиш и Оливия Родриго по семь. Церемония вручения наград состоится 31 января 2022 года.